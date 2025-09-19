Павел Десятков назначен главным тренером хоккейной «Лады»

Павел Десятков назначен главным тренером ХК «Лада». Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского хоккейного клуба, выступающего в КХЛ.

Генеральный директор клуба Александр Харламов отметил, что соглашение с новым тренером рассчитано до конца сезона 2025/26. Перед командой по-прежнему стоит задача выйти в плей-офф турнира. Павел Десятков является воспитанником тольяттинской школы хоккея. В качестве игрока он дважды становился чемпионом России и обладателем Кубка Европы. С 1992 по 2000 год в составе «Лады» Павел Десятков провел 223 матча за «Ладу», набрав 82 очка.

Тренерскую карьеру Павел Десятков начал в ДЮСШ «Лада», где работал с молодежной командой «Ладья» и был помощником в основной команде. На уровне ВХЛ он возглавлял ЦСК ВВС, «Рязань», «Молот-Прикамье» и «Сокол». В мае 2024 года был назначен главным тренером подмосковного «Витязя».

Летом 2025 года «Ладу» возглавил Борис Миронов. Он покинул пост главного тренера команды после четырех поражений подряд.

Андрей Сазонов