В Совфеде поддержали денонсацию Европейской конвенции по предупреждению пыток

Международный комитет Совета федерации (СФ) рекомендовал верхней палате парламента поддержать денонсацию Европейской конвенции по предупреждению пыток. Глава комитета СФ Григорий Карасин утверждает, что партнеры России по конвенции препятствуют ее участию в выполнении этой конвенции.

«Не пускают наших представителей, мы не аккредитованы там... Это главная причина всего происходящего. И уважительное отношение к партнерству в этой области»,— пояснил «РИА Новости» господин Карасин. Совфед намерен рассмотреть документ на заседании 24 сентября.

17 сентября Госдума единогласно одобрила законопроект о денонсации Европейской конвенции по предотвращению пыток. Эта инициатива никаких возражений у депутатов не вызвала. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, Совет Европы блокирует работу России в комитете по предупреждению пыток: с декабря 2023 года РФ не может избрать нового члена комитета.

