Госдума денонсировала Европейскую конвенцию по предупреждению пыток

Госдума приняла закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Инициативу на рассмотрение в Госдуме внес президент Владимир Путин. Закон предполагает денонсировать саму конвенцию, а также протоколы № 1 и № 2 от 4 ноября 1993 года к ней, подписанные от имени РФ в Страсбурге 28 февраля 1996-го.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, Совет Европы блокирует работу России в Европейском комитете по предупреждению пыток. С декабря 2023 года РФ не может избрать нового члена комитета. Также, уточнил господин Володин, обращения по вопросу обеспечения представительства России в комитете игнорируются.

В комитете Госдумы по международным делам заверили, что денонсация конвенции не снизит уровень гарантий в области предупреждения пыток в России. Кроме того, Россия продолжит участие в противодействии пыткам на основе международных договоров, заключенных в ООН.