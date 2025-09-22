Участник СВО из Лукояновского округа через суд добивается выплаты за ранение

Суд по иску прокуратуры обязал минсоцполитики Нижегородской области повторно рассмотреть заявление участника СВО из Лукояновского округа о выплате за полученное ранение. Ранее соцзащита отказала в выплате, сославшись на отсутствие у гражданина регистрации на территории региона.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, гражданин был арестован по обвинению в краже, после чего ушел на СВО. Там он получил ранение глаза, в связи с чем обратился в минсоцполитики за выплатой материальной помощи.

Из-за отказа властей прокуратура в интересах участника СВО направила иск, в котором в том числе просит установить факт его проживания на территории региона.

Суд посчитал этот факт доказанным, основываясь на показаниях свидетелей, данных военкомата и постановлении об аресте.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее суд принял аналогичные решения по искам в пользу жителей Городецкого и Сергачского округов.

Галина Шамберина