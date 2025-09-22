Выставку Зураба Церетели в Екатеринбурге дополнили ароматами духов

На выставке Зураба Церетели в екатеринбургском выставочном центре «Главный проспект» разместили образцы парфюмерии, которые перекликаются с размещенными на выставке картинами. Проект подготовила искусствовед и эксперт по парфюмерии Алиса Новоселова.

На двух этажах экспозиции разместили образцы селективной и нишевой парфюмерии, которые перекликаются с картинами. Поскольку произведения на выставке распределены по разным областям в зависимости от того, где они были написаны, ароматы отражают не только восприятие картин, но и определенный этап жизни художника.

В каждой зоне выставки размещен небольшой флакон, который нужно приоткрыть, чтобы почувствовать аромат. Вся парфюмерия была взята из собственной коллекции Алисы Новоселовой. Рядом с флаконом — изображение самих духов и QR-код, который ведет на мудборд, связанный с этим ароматом, и кураторский текст к нему.

Алиса Новоселова подбирала ароматы исходя из настроения, колорита, техники живописи на экспозиции. Она подчеркивает, что собственное впечатление у каждого посетителя может быть свое, однако ароматы создают «крючки восприятия», которые помогают зрителю погрузиться в выставку. Автор заявляет, что это первый подобный опыт в Екатеринбурге, хотя такие экспозиции проходили в других странах, Москве, Санкт-Петербурге. Проект будет работать до конца выставки 19 октября, для посетителей пройдут ольфакторные медиации по выставке с обсуждением картин и ароматов.

Экспозиция открылась в Екатеринбурге 8 сентября. На ней собраны все виды творчества Зураба Церетели: живопись, графика, произведения в технике горячей эмали, скульптуры. В двух залах расположены более 60 работ, которые охватывают 30-летний период жизни художника.

Анна Капустина