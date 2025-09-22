Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Акции производителей парацетамола падают после заявления Трампа об аутизме

Акции крупнейших производителей парацетамола упали после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал важное заявление на тему борьбы с аутизмом. По данным The Washington Post, администрация Соединенных Штатов планирует объявить о связи между злоупотреблением парацетамола во время беременности и рождением детей с аутизмом.

Фото: Amit Dave / Reuters

Крупнейшими производителями препарата являются индийские компании Granules India, Aurobindo Pharma, Divi’s Laboratories, Farmson Pharmaceutical Gujarat, а также французская Sanofi и израильская Teva Pharmaceutical. Farmson — частная компания, которая не торгуется на биржах. Акции Granules India падают на 3,15%, а бумаги Divi’s дешевеют на 1,72%. Котировки акций Aurobindo по итогам торгового дня на Бомбейской бирже опустились на 0,07%.

Кирилл Сарханянц

