Акции производителей парацетамола падают после заявления Трампа об аутизме
Акции крупнейших производителей парацетамола упали после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал важное заявление на тему борьбы с аутизмом. По данным The Washington Post, администрация Соединенных Штатов планирует объявить о связи между злоупотреблением парацетамола во время беременности и рождением детей с аутизмом.
Фото: Amit Dave / Reuters
Крупнейшими производителями препарата являются индийские компании Granules India, Aurobindo Pharma, Divi’s Laboratories, Farmson Pharmaceutical Gujarat, а также французская Sanofi и израильская Teva Pharmaceutical. Farmson — частная компания, которая не торгуется на биржах. Акции Granules India падают на 3,15%, а бумаги Divi’s дешевеют на 1,72%. Котировки акций Aurobindo по итогам торгового дня на Бомбейской бирже опустились на 0,07%.