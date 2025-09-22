WP: Власти США планируют связать аутизм с употреблением парацетамола

Администрация президента США Дональда Трампа намерена в понедельник объявить о возможной связи употребления беременными женщинами парацетамола и последующим возможным риском рождения детей с аутизмом. Как сообщает The Washington Post со ссылкой на несколько источников в администрации президента, вместе с этим будет запущена акция по продвижению потенциального средства для лечения аутизма.

Накануне эти инициативы анонсировал сам Дональд Трамп. В частности, выступая траурной церемонии по погибшему активисту Чарли Кирку, господин Трамп заявил, что намерен сделать «важнейшее в истории страны с медицинской точки зрения» заявление. «Думаю, мы нашли решение проблемы аутизма»,— сказал он.

22 сентября Национальный институт здравоохранения также объявит о запуске новой инициативы по анализу данных об аутизме. Программа предполагает выдачу 13 исследовательских грантов, направленных на изучение причин и поиск эффективного лечения аутизма. Борьба с заболеванием является «одним из приоритетов» Дональда Трампа, который ранее выражал обеспокоенность ростом числа случаев аутизма в США.

Влад Никифоров