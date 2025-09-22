В Ставропольский край доставили 815 тысяч доз вакцины против гриппа

За счет средств федерального бюджета в Ставропольский край поступили 815,8 тыс. доз вакцины против гриппа в эпидсезон 2025-2026 годов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

С начала прививочной кампании на Ставрополье вакцинацию прошли более 347 тыс. человек, что составляет 12,1% от численности населения края.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», за прошедшую неделю показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ставропольском крае составил 27,8 случаев на 10 тыс. населения, что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 34,8%. При этом количество заболевших за неделю увеличился на 42%.

В этом сезоне в крае циркулируют СOVID-19 (SARS-Cov-2), риновирусы, аденовирусы, метапневмовирусы и парагрипп.

Наталья Белоштейн