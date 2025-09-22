В Ставропольском крае заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 42% за неделю

За прошедшую неделю показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ставропольском крае составил 27,8 случаев на 10 тыс. населения, что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 34,8%. При этом количество заболевших за неделю увеличился на 42%. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наибольший прирост заболеваемости отмечается среди детей 7-14 лет — 62,7%.

С 34-й недели 2025 года на 55,7% отмечается прирост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

«Рост заболеваемости ОРВИ, в том числе и новой коронавирусной инфекцией обусловлен формированием новых детских организованных коллективов с начала учебного года»,— отмечают в ведомстве.

В этом сезоне в крае циркулируют СOVID-19 (SARS-Cov-2), риновирусы, аденовирусы, метапневмовирусы и парагрипп.

Наталья Белоштейн