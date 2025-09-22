Посольство России рекомендовало отложить поездки в Китай из-за приближения супертайфуна

Посольство России в Китае рекомендовало россиянам по возможности отложить посещение южных провинций страны из-за приближения к КНР супертайфуна «Рагаса».

Как сообщает дипведомство в Telegram-канале, тайфун обрушится на остров Хайнань, провинцию Гуандун, Гуанси-Чжуанский автономный район и специальные административные районы Гонконг и Макао. Последствия природного бедствия будет ощущаться также в провинции Юньань.

По прогнозам Центральной метеорологической службы КНР супертайфун дойдет до страны 24-25 сентября. Он принесет с собой разрушительный ураган, проливные дожди и масштабные наводнения. А скорость ветра в эпицентр тайфуна составит более 60 м/с. В Китае готовятся к массовым эвакуациям людей из прибрежных зон.

Посольство обратило внимание россиян на то, что супертайфун может сказаться и на авиасообщении с Китаем. В августе более 600 российских туристов застряли в китайской провинции Хайнань из-за тайфуна «Кадзики».