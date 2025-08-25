Около 600 россиян не могут вылететь из Китая из-за тайфуна

Около 600 российских туристов в Китае ждут отправки авиарейсов, которые задерживаются из-за тайфуна «Кадзики» в провинции Хайнань. Об этом сообщил вице-консул генерального консульства РФ в Гуанчжоу Иван Рымарь.

Из курортного города Санья за последние сутки не смогли вылететь в Россию четыре рейса. «Это такие направления, как Уфа, Москва, Новосибирск и Владивосток»,— сказал господин Рымарь ТАСС. Пассажиры задержанных рейсов размещены в гостиницах.

Господин Рымарь допустил, что рейсы возобновятся сегодня вечером или утром 26 августа. Аэропорт Саньи уже готовится к возобновлению работы.

Тайфун пришел в Санью 24 августа. Сегодня уровень погодной опасности понижен с «красного» до «желтого», передает «Синьхуа». В городе начали расчищать дороги, при этом занятия в школах и строительные работы по-прежнему отменены, также закрыты торговые центры и рестораны. Штормовой ветер и ливень прогнозируются в южных и юго-западных регионах страны до 26 августа. Сегодня вечером тайфун может достичь побережья Вьетнама.