Опрос о судьбе стадиона «Водник» запустили власти в Нижнем Новгороде

Мэрия Нижнего Новгорода пригласила жителей поучаствовать в опросе о судьбе стадиона «Водник». Анкету создали специалисты ННГУ имени Лобачевского, в ней 25 вопросов, рассказали власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стадион «Водник»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Стадион «Водник»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Эксперты собираются выяснить, какие спортивные объекты хотят видеть нижегородцы на обновленном стадионе и какие ограничения они готовы терпеть ради благоустройства. В частности, респондентам предлагают оценить по шестибалльной шкале, насколько их волнуют перекрытие привычных маршрутов движения, шум со стройки, необходимость вырубки деревьев, исчезновение привычного места для занятия спортом, возможный ущерб ближайшим зданиям, ухудшение качества мобильной связи и интернета.

Опрос можно пройти по ссылке до 29 сентября включительно. Результаты рассмотрят на одном из следующих заседаний общественного совета стадиона.

Как писал «Ъ-Приволжье», стадион и одноименную спортшколу закрыли 29 августа и намерены снести. Территорию планируется включить в проект комплексного развития территории (КРТ).

Елена Ковалева