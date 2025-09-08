Режим повышенной готовности ввели на нижегородском стадионе «Водник»

Администрация Нижнего Новгорода ввела режим повышенной готовности в границах стадиона «Водник» на улице Алексеевской, 30А. Соответствующий документ от 5 сентября 2025 года опубликован на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ

В документе указано, что постановление принято по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, прошедшего 25 августа. Администрации Нижегородского района предписано контролировать запрет прохода на территорию.

Как писал «Ъ-Приволжье», стадион и одноименную спортшколу закрыли 29 августа и намерены снести. Территорию объекта планируется включить в проект комплексного развития территории (КРТ). По данным властей, кроме строительства домов, он предусматривает создание нового многофункционального спортивного центра.

Местные жители недовольны перекрытием территории стадиона, в том числе из-за необходимости теперь его обходить. После стихийного схода граждан чиновники на прошлой неделе встретились с активистами и решили создать общественный совет.

Галина Шамберина