Директор СШОР №1 Наталья Садова возглавила общественный совет «Водника»

Директор спортшколы олимпийского резерва №1 в Нижнем Новгороде олимпийская чемпионка Наталья Садова возглавила общественный совет закрытого стадиона «Водник». Заместителем председателя совет выбрал руководителя сообщества «Футбольные мамы Нижегородской области» Оксану Шлыкову, сообщили в пресс-службе мэрии 16 сентября.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Секретарем стал председатель движения «Здоровая нация» Ярослав Кучев. Все вопросы были одобрены единогласно.

Также на первом заседании участники встречи обсудили вопросы, касающиеся текущего состояния стадиона, разработки мастер-плана, сроков и общих планов по развитию. Замглавы города Леонид Стрельцов отметил, что появившиеся в соцсетях рендеры развития территории в районе «Водника» (с многоэтажками около стадиона) не имеют отношения к официальному документу. «Водник действительно хотели привести в порядок долгие годы: было много проектов, красивых картинок, но в итоге ничего не было реализовано»,— приводятся слова заместителя мэра.

Он сообщил также, что приоритетной задачей развития территории определено создание футбольного поля с беговыми дорожками, открытых спортплощадок, крытой ледовой арены с многофункциональным спортзалом, залами для настольного тенниса, единоборств и занятий на тренажерах. Также в мэрии обещают, что объекты будут доступны для школьников, воспитанников секций и открыты для бесплатного посещения и занятий спортом нижегородцев.

Добавим, вопрос комплексного развития территории (КРТ) не относится к компетенции мэрии, так как градостроительные полномочия находятся на уровне областного правительства. Мастер-план готовит Институт развития агломераций Нижегородской области. Согласовывать его будет областной минград, а окончательно утверждать — губернатор.

Галина Шамберина