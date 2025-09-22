Доля букмекерских отчислений в бюджете РФС достигает 30%

По итогам 2024 года Российский футбольный союз (РФС) стал самым крупным получателем целевых отчислений от ставок среди спортивных федераций и лиг. Об этом на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» сообщил генеральный секретарь Максим Митрофанов.

Согласно данным РФС, в прошлом году организация получила 5,49 млрд рублей, что составило 15,5% от общей суммы целевых отчислений (35,3 млрд рублей). «Доля целевых отчислений в нашем бюджете составляет примерно от 15% до 30% в зависимости от года. В принципе все проекты, который реализует РФС, являются вполне самодостаточными и продолжат работу вне зависимости от того, что происходит в части регулирования букмекерского рынка», — заявил господин Митрофанов. При этом он отметил, что «доля и влияние целевых отчислений действительно очень большая».

В основном средства направляются на развитие детско-юношеского и массового спорта. Так, в 2019 году РФС запустил Юношескую футбольную лигу, в рамках которой в 2024 году прошло 2860 матчей. «Доля целевых отчислений в бюджете этих соревнований составляет порядка 44%», — заявил господин Митрофанов. С 2019 года общие затраты РФС на развитие детско-юношеского футбола превысили 10,1 млрд. рублей.

Кроме того, РФС реализует проект «Футбол в школе», который направлен на развитие массового спорта. Сообщается, что 1,9 млн российских школьников «каждую неделю как минимум один урок физкультуры посвящают игре в футбол».

Также целевые отчисления идут на развитие инфраструктуры. Сейчас РФС заканчивает строительство регионального футбольного центра в Ярославле и реализует подобные проекты в Дагестане и Новокузнецке.

Арнольд Кабанов