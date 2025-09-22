Семь журналистов пострадали во время антимигрантских протестов в Гааге

Семь журналистов получили ранения во время беспорядков, начавшихся в выходные на антимигрантских протестах в Гааге. Об этом заявил «РИА Новости» представитель нидерландской организации по борьбе с насилием и агрессией в отношении журналистов PersVeilig Питер тер Велде. Он не исключил, что количество пострадавших может увеличиться.

Марш ультраправых активистов против мигрантов в Гааге прошел 21 сентября. В нем приняли участие несколько тысяч человек, они требовали, в том числе, ужесточить законы о предоставлении убежища. Акция переросла в столкновения с полицией. Были арестованы десятки протестующих, пострадали двое полицейских. Для подавления беспорядков силовики применили водометы и слезоточивый газ.