В Гааге двое полицейских пострадали в ходе антимигрантских протестов

Марш ультраправых активистов против мигрантов в Гааге перерос в столкновения с полицией. В результате десятки человек были арестованы, а двое полицейских ранены, сообщают местные СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: REGIO8 / AP Фото: REGIO8 / AP

Акцию протеста организовала девушка, которая в соцсетях известна под ником Els Rechts («Эльс Правая» — "Ъ"). Она опубликовала в интернете призыв протестовать против иммиграции и требовать ужесточения законов о предоставлении убежища. В митингах приняли участие несколько тысяч человек.

Марш быстро перерос в беспорядки: демонстранты бросали в полицейских камни и бутылки, поджигали полицейские автомобили и выбили окна в штаб-квартире левоцентристской партии D66. Для подавления беспорядков силовики применили водометы и слезоточивый газ.

Els Rechts после акции написала в X: «Если бы я знала, чем все закончится, я бы никогда не стала организовывать эту акцию».

Лидер D66 Роб Йеттен сообщил, что ущерб штаб-квартире его партии оказался значительным. «Если вы думаете, что можете запугать нас, то вам не повезло. Мы никогда не позволим экстремистам и бунтовщикам захватить нашу прекрасную страну»,— написал он в соцсетях.

Кирилл Сарханянц