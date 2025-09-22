«Роскосмос» планирует запустить 300 космических ракет за 10 лет

Россия должна изготовить и запустить тысячу космических аппаратов в течение десяти лет, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. По его словам, за тот же период планируется запуск 300 ракет.

«У нас должно быть изготовлено и запущено за 10 лет 300 ракет, то есть 20–30 ракет в год»,— рассказал господин Баканов на сессии форума «Микроэлектроника 2025» (цитата по «РИА Новости»).

В сентябре «Роскосмос» сообщил о планах создать свой терминал спутниковой связи, аналогичный американской системе Starlink. Дмитрий Баканов говорил, что на первом этапе в декабре этого года в космос запустят 300 аппаратов, на втором — 900.

О развитии отрасли в РФ — в материале «Ъ» «Российский космос сведут под одну крышу».