«Подход должен быть пересмотрен в пользу профессиональных участников рынка»

Конституционный Суд РФ в открытом заседании рассмотрел дело о проверке статьи 11 ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» по жалобе ООО СК «Сбербанк страхование жизни» (решениями арбитражного суда с компании взыскана задолженность). Подобные публичные слушания назначаются в КС РФ только по резонансным, значимым делам и не являются широко распространенной практикой. Своим мнением об этом событии с «Ъ-Ростов» поделился профессор ЮФУ, старший партнер Бюро «Доктор права Колесников и партнеры» Юрий Колесников:



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива эксперта Фото: из архива эксперта

«Для того, чтобы понять значимость события, обратимся к истории вопроса. Решениями арбитражного суда, с которыми согласились вышестоящие суды, были удовлетворены иски Автономной некоммерческой организации “Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного” к ООО СК “Сбербанк страхование жизни”. С Общества была взыскана задолженность по оплате взносов финансовых организаций в Фонд финансирования деятельности финансового уполномоченного по ряду обращений потребителей в сумме 2,7 млн руб. При этом для расчета взносов был применен установленный решением Совета Службы финансового уполномоченного повышающий коэффициент 15,0. Он предусмотрен для случаев, когда финорганизация не представляет документы по запросу уполномоченного (размер взноса за одно обращение с учетом этого коэффициента составил 450 тыс. руб.).

Представители компании полагают, что оспариваемая норма не соответствует статьям 10, 35 (части 2 и 3), 46 (часть 1), 54 (часть 2), 55 (часть 3), 57, 120 (часть 1) и 124 Конституции РФ, поскольку не устанавливает существенный элемент обязательного публичного платежа – размер ставки взноса, подлежащего уплате финансовыми организациями, критерии его определения или максимально допустимую величину, а также позволяет Совету Службы финуполномоченного придавать этому взносу карательную функцию. И это при том, что административной ответственности за такие действия не установлено.

Компания обратилась в КС РФ. Заявитель указывает, что обжалуемое положение допускает определение размера взноса в зависимости от вида решения, которое примет финансовый уполномоченный. Это делает рассмотрение им жалоб небеспристрастным, и взыскание взносов как платежей частноправового характера в порядке искового производства, а не производства по делам о взыскании обязательных платежей и санкций.

Важно понимать, что взнос финорганизаций в фонд деятельности финансового уполномоченного имеет публично-правовую природу, является парафискальным неналоговым платежом. Статья 11 Закона о финансовом уполномоченном должна предусматривать критерии расчета и определения максимальной величины взносов финансовых организаций в фонд финансирования деятельности финансового уполномоченного, поскольку характер такого платежа соотносится с публичными платежами, порядок регулирования которых предусматривает указанные условия. Подход к определению размера, оснований дифференциации, величины максимального размера взносов финансовых организаций в фонд финансирования деятельности финуполномоченного должен быть пересмотрен в пользу повышения роли профессиональных участников рынка. Это, собственно, и произошло на недавнем заседании Конституционного Суда РФ.

Иной подход влечет нарушение конституционно значимых принципов справедливости и баланса фискальных интересов государства и интересов предпринимательской деятельности

В том виде, в котором сохраняется регулирование взноса финансовых организаций в фонд финансирования деятельности финансового уполномоченного в 15-ти кратном размере, он представляет собой санкцию за нарушение финансовой организацией обязанности по представлению документов и иных сведений, предусмотренной Законом о финансовом уполномоченном. Это значит, что механизм его взыскания должен соответствовать процедуре взыскания задолженности по публичным платежам, учитывать необходимость доказывания наличия элементов правонарушения, применяться с учетом особенностей, которые предусмотрены гл. 26 Арбитражного процессуального кодекса РФ».