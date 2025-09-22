В Ростовской области медианная зарплата менеджмента выросла на 21% в 2025 году

В Ростовской области лидером по медианным зарплатным предложениям стал высший и средний менеджмент — 132 тыс. рубл. в августе с ростом 21% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили аналитики платформы hh.ru. Исследование было проведено совместно с экспертами банка «Центр-инвест».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно предоставленным Ъ-Ростов» данным, на втором месте расположились строительство и недвижимость — 111 тыс. руб. (рост 21%). Третью позицию заняли стратегия и консалтинг — 111 тыс. руб. (13%). Замыкают пятерку сельское хозяйство — 105 тыс. руб. (17%) и транспорт с логистикой — 104 тыс. руб. (16%).

Наименьшие зарплатные предложения зафиксированы в науке и образовании — 44,9 тыс. руб., сфере безопасности — 50 тыс. руб., рознице — 50,9 тыс. руб. и гостеприимстве — 52 тыс. руб.

«За январь-август 2025 года в регионе опубликовали свыше 190 тысяч вакансий, что на 40% меньше показателя прошлого года. Сокращение числа вакансий отразилось и на зарплатной гонке — по сравнению с 2023-2024 годами она замедлилась в целом по рынку труда, но в ряде отраслей и дефицитных профессий по-прежнему сохранилась тенденция «переманивания рублем»»,— пояснила «Ъ-Ростов» директор hh.ru Юг. Олеся Лавренова.

Эксперт уточнила: «Среди конкретных профессий максимальный доход предлагается дата-сайентистам — 310 тыс. руб. Директора по информационным технологиям получают 250 тыс. руб., коммерческие директора — 200 тыс. руб.».

Исследование показало, что сферы с наибольшим количеством вакансий не всегда являются высокооплачиваемыми. Лидеры по числу предложений — продажи, розничная торговля, рабочий персонал и производство — не попали в топ-5 областей с максимальными зарплатами.

Валентина Любашенко