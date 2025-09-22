Генштаб России: весенний призыв в армию выполнен в полном объеме

В весенний призыв в российскую армию направили 160 тыс. человек, сообщил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский. По его словам, призыв «выполнен своевременно и в полном объеме».

Господин Цимлянский выступил на брифинге по итогам проведения весеннего призыва 2025 года. Он заявил, что срок военной службы менять не планируется — он составит 12 месяцев. «Отправки призывников со сборных пунктов спланированы с 15 октября 2025 года»,— уточнил представитель Генштаба (цитата по ТАСС).

В июле глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов подготовил законопроект, предлагающий вести призыв новобранцев на срочную службу не два раза в год, а круглогодично. Медкомиссии военкоматов должны будут выносить решения о годности призывников весь год, при этом сама отправка в войска будет происходить, как и сейчас, весной и летом. В Госдуме объяснили введение круглогодичного призыва потребностью в кадрах после начала СВО.

Подробности — в материале «Ъ» «Солдат года».