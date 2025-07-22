Журавлев объяснил введение круглогодичный призыва потребностью в кадрах после начала СВО

Круглогодичный призыв в армию, внесенный сегодня на рассмотрение в Госдуму, позволит закрыть потребность в увеличении числа военнослужащих в России. Об этом заявил «Газете.ру» первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (ЛДПР).

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«Еще до специальной военной операции даже вносил законопроект об этом в Государственную Думу, но тогда не было ни необходимости в таком количестве военных кадров, ни нужды увеличивать численность личного состава»,— сказал депутат. Он также отметил, что внесенная мера позволит достичь указания, поставленного президентом страны, по размеру личного состава в ВС РФ. В 2025 году, по словам Алексея Журавлева, служить в российской армии должны 1,5 млн человек.

«Это позволит еще и сократить число уклонистов,— добавил парламентарий. — Так они летом и зимой расслабляются, вылезают из нор. А если такого перерыва не будет, то и бегать станут меньше, шансов убежать не будет». По его словам, неизвестно, когда и какие задачи предстоят армии России, так что «готовыми нужно быть ко всему».

Проект поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе» был внесен главами комитета по обороне Андреем Картаполовым и его заместителем Андреем Красовым (оба — ЕР). Он предполагает, что призывники будут проходить медосвидетельствование, психологический отбор и заседание призывной комиссии с 1 января по 31 декабря, а не в существовавшие ранее окна: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. При этом отправляться к местам прохождения службы военнообязанные будут по прежней системе весеннего и осеннего призывов.

Подробности — в материале «Солдат года».