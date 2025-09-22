Суд оставил в СИЗО бывшего гендиректора фонда капремонта Челябинской области

Челябинский областной суд отклонил жалобу адвокатов бывшего генерального директора «Регионального оператора капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» Виктора Тихоненко, обвиняемого в получении взятки и превышении должностных полномочий. Сторона защиты просила выпустить фигуранта уголовного дела из СИЗО, однако он продолжит находиться под стражей до 19 октября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Решение о продлении меры пресечения, которое оспаривали адвокаты, принял Центральный районный суд Челябинска 14 августа. Они заявили, что первая инстанция не доказала возможность Виктора Тихоненко скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей. Областной суд с учетом позиции прокурора оставил оспариваемое решение в силе.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», гендиректора челябинского фонда капремонта Виктора Тихоненко задержали сотрудники УФСБ России по региону 20 марта этого года. По версии следствия, он поручил подчиненным провести аукцион для ремонта крыши многоквартирного дома №37 на улице Сони Кривой в Челябинске с 30 сентября 2024-го по 17 марта 2025 года. Следствие считает, что Виктор Тихоненко создал условия для победы в торгах компании, которая ранее уже ремонтировала эту крышу, после чего подписал акт приемки работ и выплатил подрядчику 6 млн руб.

В начале апреля стало известно об еще одном уголовном деле в отношении Виктора Тихоненко. Его обвинили в получении взятки. По версии следствия, с января по апрель 2018 года господин Тихоненко, будучи начальником центрального отдела службы технического заказчика фонда капремонта, получил от руководителя компании взятку в виде незаконной услуги имущественного характера на сумму не менее 740 тыс. руб. Взамен он внес в конкурсную документацию по замене лифтов требование, ограничивающее конкуренцию, что позволило организации выиграть торги и получить контракты, считают в СКР.

Ольга Воробьева