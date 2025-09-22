Reuters: Россия призвала ИКАО смягчить санкции против российской авиации

Россия обратилась в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) с просьбой смягчить санкции против российской авиаотрасли. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники и документы.

23 сентября начнется 42-я сессия Ассамблеи ИКАО. Российская сторона настаивает на ослаблении санкций ради обеспечения безопасности полетов. В частности, речь идет о рестрикциях в отношении запчастей. После введения санкций странами Запада в 2022 году Россия вынуждена импортировать детали для самолетов по обходным маршрутам, поясняет агентство.

Ограничения нарушают право человека на свободу передвижения, следует из подготовленных Россией документов. РФ также пытается добиться избрания в руководящий совет организации, состоящий из 36 государств. Кроме того, российская сторона критикует закрытие воздушного пространства 37 государств для рейсов российских авиакомпаний, приостановку действия сертификатов летной годности воздушных судов авиаперевозчиков РФ и другие меры.

Как подсчитал «Ъ», Россия с 2022 года потратила не менее 420 млрд руб. на переоформление иностранных самолетов западных лизингодателей в российскую собственность. Большинство используемых авиакомпаниями РФ иностранных самолетов находились в зарубежном лизинге и были зарегистрированы в реестрах Бермуда и Ирландии. После приостановки действия сертификатов летной годности российских самолетов поднимать их в небо стало нельзя, и перевозчики начали переводить их в реестр Росавиации.

Подробнее — в материале «Ъ» «Борт платежом красен».