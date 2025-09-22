Две жительницы Белгородской области пострадали при ударе БПЛА

При падении обломков сбитых БПЛА в Белгородской области пострадали две женщины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Одна из них получила баротравму, осколочные ранения ноги и головы, ее доставили в больницу. Второй женщине с баротравмой госпитализация не потребовалась.

В Белгороде в результате атаки повреждены остекление и фасад городской администрации. В 15 квартирах выбиты окна, осколками посечены 16 машин. Помимо этого, повреждены остекление социального объекта и кровли административного здания и Собора Смоленской иконы Божией Матери, перечислил господин Гладков в Telegram.

По данным Минобороны, за ночь над Белгородской областью силы ПВО сбили 19 БПЛА. С утра в течение четырех часов было уничтожено еще 28 беспилотников. Губернатор назвал обстановку в регионе крайне сложной.