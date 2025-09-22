Акционеры «МегаФона» утвердили дивиденды за первое полугодие

Акционеры ПАО «Мегафон» утвердили выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2025 года в размере 22,06 руб. на акцию. Всего на выплату будет направлено 13,7 млрд руб.

Реестр акционеров с правом получения дивидендов закрывается 29 сентября, указано в сообщении компании. В июне акционеры направили на выплату дивидендов по итогам первого квартала более 4 млрд руб., что составило 6,46 руб. на акцию.

«МегаФон» — один из крупнейших операторов мобильной связи в России. Компания принадлежит структурам USM Алишера Усманова — 50% у ООО «АФ Телеком Холдинг», 50% у ООО «ЮэСэМ Телеком». По итогам первого полугодия 2025 года «МегаФон» нарастил выручку на 8,6%, до 214,2 млрд руб. Чистая прибыль упала на 36,17%, до 17 млрд руб.