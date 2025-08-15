«МегаФон» нарастил выручку на 8,6% за первое полугодие

«МегаФон» увеличил выручку за первое полугодие 2025 года на 8,6%, до 214,2 млрд руб., сервисную выручку — на 9,2%, до 210 млрд руб., следует из финансовых результатов компании по МСФО.

При этом чистая прибыль компании упала на 36,17%, до 17 млрд руб., а CAPEX — на 12,61%, до 22 млрд руб. OIBDA выросла на 8,8%, до 106 млрд руб., а рентабельность OIBDA — на 0,08 п. п., до 44,34%. В компании также указывают, что потребление трафика за год выросло на 15%, а пользователей интернета — на 6,4%. Кроме того, абонентская база «МегаФона» выросла на 1,58%, до 78,48 млн человек.

«Сокращение чистой прибыли и CAPEX объясняется высокой стоимостью привлечения и обслуживания заемного капитала вследствие удержания ключевой ставки на уровне 21% в течение практически всего отчетного периода»,— сказали в пресс-службе «МегаФона». В компании добавили, что благодаря оптимизации расходов «в части отдельных проектов компании удалось сохранить на прошлогоднем уровне инвестиции в развитие инфраструктуры».

Алексей Жабин