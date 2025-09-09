HH.ru: рабочие профессии стали самыми востребованными в Свердловской области

На рынке труда Свердловской области наблюдается высокий спрос на рабочих: они стали самыми востребованными на рынке труда. Как сообщили в сервисе по поиску работы и персонала HH.ru, на эти профессии приходится каждая четвертая вакансия. Всего в августе в регионе открыли 42,8 тыс. новых вакансий, 10,2 тыс. из них — по рабочим специальностям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Свердловской области больше всего вакансий для разнорабочих (1,5 тыс.), водителей (1,3 тыс.), упаковщиков, комплектовщиков, слесарей и сантехников (по 900), а также сварщиков и электромонтажников (по 700). Средняя предлагаемая заработная плата для рабочих профессий составляет 96,1 тыс. руб., что выше медианной зарплаты по области в целом (73,6 тыс. руб.).

Российские компании ежемесячно публикуют более 232 тыс. вакансий по рабочим специальностям. За последний месяц спрос на таких специалистов вырос на 10%, а медианный доход достиг 80 тыс. руб.

Напомним, в августе наиболее высокие зарплаты предлагали представителям рабочих профессий. Самая большая медиана зарплатных предложений оказалась у сварщиков — 240,2 тыс. руб., а также у водителей (202,2 тыс. руб.), маляров и штукатуров (170 тыс. руб.).

Ирина Пичурина