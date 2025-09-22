Клиенты банка «Агропромкредит» лишились доступа к средствам из-за иска Генпрокуратуры

Обеспечительные меры, наложенные судом по иску Генпрокуратуры об изъятии активов бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова, повлияли на доступ клиентов к средствам в банке «Агропромкредит». Об этом рассказал на суде представитель банка Александр Белоконев.

«Из-за действий прокуратуры наши клиенты — это порядка 40 тыс. физических лиц и 1,5 тыс. юридических лиц — не могут получить доступ к своим денежным средствам»,— уточнил господин Белоконев (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что карты клиентов были заблокированы.

Генпрокуратура РФ хочет изъять в доход государства принадлежащие уральским бизнесменам Бикову и Боброву активы. Среди них — «Облкоммунэнерго». Ведомство утверждает, что выявило нарушения законодательства о противодействии коррупции в действиях должностных лиц правительства Свердловской области.

