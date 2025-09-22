Золото впервые подорожало до $3750 за унцию

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре на нью-йоркской бирже Comex впервые выросла выше $3750 за тройскую унцию.

По состоянию на 9:55 мск цена на золото достигла $3751,5 за тройскую унцию (+1,23%). К 11:45 мск драгметалл продолжил рост до $3754 за тройскую унцию (+1,29%). 15 сентября цена на золото впервые достигла отметки в $3700.

Одновременно с золотом растет и биржевая стоимость серебра. Впервые с августа 2011 года она превысила отметку в $44 за тройскую унцию.

