Биржевая цена серебра превысила $44 впервые за 14 лет

Биржевая цена серебра на нью-йоркской бирже Comex растет почти на 2,4%. Во время торгов показатель превысил $44 за тройскую унцию впервые с 23 августа 2011 года.

По состоянию на 9:40 мск цена декабрьского фьючерса на серебро на Comex растет на 2,35%, до $43,9 за унцию. Декабрьский фьючерс на золото поднялся в цене на 0,93%, до $3740,4 за унцию.

Цены на серебро растут с середины сентября. За первые шесть месяцев 2025 года серебро подорожало почти на 30%. Опрошенные «Ъ» участники рынка считают, что рост цен на металл связан с переключением внимания с рекордно подорожавшего с начала года золота.

Подробности — в материале «Ъ» «Серебро набирает вес».