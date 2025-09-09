Золото скупают все

Котировки золота обновили очередной исторический максимум, превысив $3670 за унцию на спот-рынке. Это уже пятый рекорд с начала месяца. За это время драгоценный металл подорожал на 5%, а с начала августа — почти на 10%. Многолетний максимум обновили и активы золотых ETF, которые растут на фоне усилившегося давления президента США на ФРС с целью вынудить регулятора на возобновление шагов по снижению базовой ставки.

По данным Investing.com, 9 сентября котировки драгоценного металла на спот-рынке достигали отметки $3674 за тройскую унцию, обновив в пятый раз с начала месяца исторический максимум. Этот результат на 1,1% превысил значение закрытия предыдущего дня. Даже с учетом отката котировок к $3630 за унцию этот показатель на 4,4% превысил значение начала месяца. За три недели уверенного роста золото подорожало почти на 10%.

Как считают управляющие, движение котировок в последние дни выглядит парадоксальным, так как происходит на фоне роста спроса на риск.

Так, в сентябре американские индексы NASDAQ и S&P 500 обновили исторические максимумы. Фактическое движение котировок золота сейчас свидетельствует о росте системной премии за риск. Как отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева, виной этому — политическое давление президента США Дональда Трампа на ФРС (публичная критика Джерома Пауэлла, попытка сместить члена совета управляющих Лизу Кук), что значительно подрывает доверие к независимости ведущего мирового регулятора. «Для рынков это сигнал, что торговля и бюджет США все больше зависят от политического фона. Поэтому спрос на золото усиливается не как на антиинфляционный хедж, а как на нетоксичный актив, который не завязан на настроения Белого дома»,— отмечает госпожа Николаева.

Кроме того, на динамику цен влияет и общая геополитическая неопределенность. «Конфликт на Ближнем Востоке все еще не исчерпан, в дополнение к этому начался рост напряженности вокруг Венесуэлы»,— отмечает аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко. Как итог, центробанки продолжают активно наращивать объемы драгоценного металла в резервах. В частности, Народный банк Китая десятый месяц подряд увеличивает золотые резервы, которые в августе превысили 74 млн унций. Центробанки стран emerging markets (EM) третий год подряд скупают по 1 тыс. тонн золота ежегодно. «Золото становится некой безрисковой ставкой в противовес US Treasuries, у которых растут доходности на фоне долговых проблем и общей политической нестабильности»,— отмечает Алена Николаева.

Дональд Трамп, президент США, в соцсети Truth Social 11 августа: Золото не будет облагаться тарифами.

Высокий интерес к металлу отмечается и со стороны мировых инвесторов. По данным агентства Bloomberg, с начала сентября активы биржевых фондов (ETF), инвестирующих в золото, выросли почти на 34 т, до отметки 2,94 тыс. т. Столь высоко они не поднимались с 3 ноября 2022 года. О покупках драгоценного металла говорят и данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). По оценке “Ъ”, основанной на отчете Bank of America (учитывает данные EPFR), за неделю, закончившуюся 3 сентября, приток средств в золотые фонды составил $6,5 млрд, что более чем в четыре раза выше результата предшествующей недели и второй по величине результат за все время наблюдений. «С одной стороны, инвесторы реагируют на впечатляющую "прошлую" доходность. С другой стороны, мы наблюдаем стратегическое восстановление позиций в золоте как в защитном инструменте»,— считает аналитик-стратег УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

В сложившихся условиях котировки золота имеют шанс в ближайшие дни превысить уровень $3700 за унцию, считают участники рынка. По мнению директора департамента управления благосостоянием УК «АФ Капитал» Руслана Клышко, стратегический фон остается «бычьим» и достижение уровней $3800–4000 за унцию ожидается на горизонте года. Среди рисков участники рынка выделяют неожиданно сильные данные по инфляции и занятости, а также более жесткую, «ястребиную» позицию ФРС. Для разворота цен, как считает Алена Николаева, достаточно будет просто массовой фиксации прибыли по ETF. В этом случае логичной станет коррекция к $3400 за унцию и, возможно, ниже.

Виталий Гайдаев