«Росатом»: Западу не удается обогнать Россию в обогащении урана

Россия остается мировым лидером по обогащению урана для АЭС, заявил первый замгендиректора «Росатома» Кирилл Комаров. По его словам, в США самый большой парк установленной мощности АЭС, но 25% этих станций обеспечены российским ураном.

Господин Комаров уточнил, что доля России на рынке обогащения урана достигает около 40%. «Мы по-прежнему на первом месте в мире по обогащению урана. И как бы ни хотели отдельные наши западные партнеры что-то с этим сделать, пока у них не очень получается»,— сказал он на бизнес-форуме в МГИМО (цитата по «РИА Новости»).

В мае 2024 года США ограничили импорт урана из России. В ноябре того же года правительство РФ ввело ограничения на вывоз обогащенного урана в США или по договорам, заключенным с лицами, зарегистрированными в юрисдикции США. В сентябре 2025-го глава Минэнерго США Крис Райт заявил, что пока отказ от российского обогащенного урана невозможен, но США «приближаются к этому моменту».

