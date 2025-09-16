США намерены сократить зависимость от российского урана

Министр энергетики США Крис Райт в ходе ежегодной генеральной конференции МАГАТЭ в Вене раскрыл планы по снижению зависимости его страны от поставок урана из России. По его словам пока отказ от российского обогащенного урана невозможен, но США «приближаются к этому моменту», сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, США стремятся увеличить свой стратегический запас урана, чтобы «защититься от российских поставок» и повысить уверенность в долгосрочных перспективах развития своей ядерной энергетики. Сейчас Россия поставляет около четверти обогащенного урана, необходимого США. Слишком быстрый отказ от него «поставит под угрозу около 5% вырабатываемой электроэнергии».

Администрация Трампа делает ставку на развитие внутренних мощностей по производству урана и обогащению с широким привлечением частного капитала. Кроме того, США «активно работают над перестройкой цепочек поставок» ядерного топлива.

После заявлений Криса Райта акции американских уранодобывающих компаний выросли: Cameco Corp. — на 9,4%, Centrus Energy Corp. — на 9,3%, Uranium Energy Corp. — более чем на 10%, а Uranium Royalty Corp. — на 13%.

Влад Никифоров