Запутавшиеся в нейросетях

9 сентября в калифорнийском Купертино состоялась традиционная осенняя презентация Apple — одно из самых ожидаемых событий года в мире IT. Корпорация представила линейку смартфонов iPhone 17 и другие устройства, однако почти не упоминала внедрение искусственного интеллекта (ИИ). Свою ИИ-систему Apple Intelligence компания представила еще в июне 2024 года, однако ее запуск оказался неудачным. «Ъ Review» разбирался, почему корпорация оказалась в отстающих в гонке за внедрение искусственного интеллекта и чем это отставание грозит IT-гиганту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Manuel Orbegozo / Reuters Фото: Manuel Orbegozo / Reuters

Неоправданные ожидания

На то, что Apple почти не упоминала искусственный интеллект в ходе своей презентации, состоявшейся 9 сентября, обратило внимание издание The Verge. Как отметили там, компания учла свой неудачный прошлогодний опыт: тогда, в момент анонса линейки iPhone 16, Apple сформировала у потребителей завышенные ожидания по поводу своих ИИ-функций, а затем не смогла реализовать их в срок и на должном уровне.

Между тем в понедельник, 15 сентября, компания из Купертино выпустила новую iOS 26. Одной из главных ИИ-опций новинки стала функция перевода в реальном времени во всех приложениях, включая «Сообщения», FaceTime и «Телефон». При этом пока предусмотрена поддержка лишь восьми языков: английского, китайского (упрощенного), корейского, французского, немецкого, итальянского, португальского и испанского языков.

Обозреватель Bloomberg Марк Гурман ранее отмечал, что большое количество новых функций iOS 26 выйдет не раньше весны 2026 года. Да и вся история попыток Apple внедрить ИИ в свои продукты говорит о том, что рассчитывать на настоящий прорыв от компании в ближайшее время пока не приходится.

Свою ИИ-систему, получившую название Apple Intelligence, компания представила в июне 2024 года. Однако ее запуск оказался не самым удачным: релиз функций на основе искусственного интеллекта постоянно откладывался, в итоге первые из них вышли только в октябре.

Тогда речь шла, в частности, о приоритизации писем в почте, улучшенном поиске по фотографиям и «умном» поиске по видео. Например, в январе текущего года Apple временно отключила сводки ИИ-новостей в бета-версии iOS 18.3 из-за фейковых заголовков.

Отложенный запуск

В марте 2025 года Bloomberg сообщал, что «по-настоящему модернизированную» Siri (виртуальный ассистент, интегрированный с Apple Intelligence) «уровня ChatGPT» компания из Купертино «в лучшем случае» выпустит не раньше 2027 года. При этом старший директор по ИИ в Apple Робби Уокер признавал проблемы с обновлениями Siri, сравнивая усилия своей команды с попыткой «установить рекорд по дальности плавания». Важно отметить, что СМИ называли Уокера одним из самых высокопоставленных менеджеров в ИИ-подразделении Apple — он курировал как работу над Siri, так и над новой поисковой системой на базе ИИ, которую компания из Купертино планирует запустить в 2026 году.

В начале лета 2025 года Apple решила поменять стратегию: в команде, отвечавшей за ИИ-функции, прошли перестановки. Кроме того, IT-гигант стал изучать варианты партнерства со сторонними разработчиками, включая OpenAI и Anthropic, и покупку ИИ-стартапов, таких как Perplexity и Mistral AI (Франция).

В августе 2025 года источники Bloomberg отмечали, что Apple начала рассматривать возможность использования ИИ-помощника Gemini от Google для обновленной Siri. А 12 сентября, вскоре после большой осенней презентации, стало известно, что Робби Уокер покинет компанию. И хотя причины ухода топ-менеджера не раскрываются, они вполне могут быть связаны с задержкой внедрения ИИ в продукты компании.

Ошибки маршрута

«Из-за того, что запуск Apple Intelligence оказался, мягко говоря, неудачным, а новую Siri c нейровозможностями так и не запустили, корпорация оказалась в худшей ситуации среди технологических гигантов»,— такое мнение в беседе с «Ъ FM» в минувшем июне высказал техноблогер Wylsacom Валентин Петухов.

«Основная причина проблем Apple кроется в консервативной корпоративной культуре и стремлении к перфекционизму. Компания изначально заложила неверный технологический фундамент, делая ставку на обработку данных исключительно на устройствах пользователя и использование синтетических данных для обучения моделей»,— говорит директор по ИИ «Группы Астра» Станислав Ежов.

По его словам, в результате функции Apple Intelligence работают нестабильно, показывая в тестах точность лишь на уровне 66-80%. Дополнительно сказался дефицит вычислительных мощностей и слабая координация между командами разработчиков.

Apple делает упор на конфиденциальность, качество и локальную обработку данных — именно эти принципы и тормозят корпорацию, так как ей приходится конкурировать с компаниями, которые развивают облачные ИИ-решения с большой скоростью, дополняет директор по инновациям финтех-разработчика Fork-Tech Владислав Лаптев. «Также огромную роль играет кадровый отток, ведь только в 2025 году Apple потеряла огромное количество ключевых специалистов по AI, которые ушли в Meta (корпорация признана в РФ экстремистской и запрещена) и OpenAI»,— отмечает он.

Анализ конкурентов

Пока Apple ищет выход из тупика с внедрением искусственного интеллекта, подход конкурентов к внедрению ИИ заметно более напористый. В частности, как говорит CPO «Чата с Алисой» в «Яндексе» Виталий Данилкин, Google развивает собственную нейросетевую модель Gemini, активно внедряет AI в свой поиск и тестирует интеграции с Android и другими сервисами. «Можно сказать, что компания использует так называемую посевную стратегию: та же Gemini используется еще и в ассистенте от Xiaomi, что расширяет охват пользователей за пределами собственных устройств компании»,— объясняет господин Данилкин.

Также собеседник Review обращает внимание на китайскую Huawei: компания активно работает с ИИ, делает его ключевым элементом в устройствах и активно формирует имидж лидера в области интеграции AI в железо. В презентациях флагманских линеек акцент также делается на AI-функциях устройств. В то же время южнокорейская Samsung готовит радикальное обновление Bixby с генеративным ИИ для Galaxy S25, которое позволит обрабатывать множественные команды и понимать контекст экрана, напоминает Станислав Ежов. А Amazon уже представила обновленную Alexa с генеративным ИИ, способную выступать в роли персонального агента и выполнять последовательные задачи.

Зона риска

На текущий момент у Apple нет прямых финансовых угроз из-за ситуации с внедрением ИИ: по словам Виталия Данилкина, бизнес компании по-прежнему строится вокруг iPhone и экосистемы устройств и сервисов, где пользовательский спрос остается стабильным.

По данным МТС, спрос на модели линейки iPhone 17 в России вырос вдвое по сравнению с прошлогодним iPhone 16 и в пять раз превысил показатели iPhone 15, выпущенного в 2023 году. В лидеры продаж вышла модель iPhone 17 Pro Max, на которую пришлось 57% всех заказов. Второе место занял iPhone 17 Pro с 31% предзаказов, за ним следуют iPhone 17 Air — 9% и базовая версия iPhone 17 — 3%. Аналитики также отметили, что наиболее популярным цветом стал темно-синий, выбранный 30% покупателей, а версия с памятью 256 ГБ была заказана 48% клиентов. География покупательской активности неравномерна: на Москву пришлось 39% всех предзаказов, далее идут Санкт-Петербург с 8%, Рязань — 5%, и по 3% на Хабаровск и Сочи.

Тем не менее, в долгосрочной перспективе риски из-за ситуации с ИИ для Apple все же возможны, считает господин Данилкин. Один из ключевых — появление устойчивого спроса на AI-first устройства.

Под этим термином обычно понимают гаджеты, в которых искусственный интеллект не просто встроен как дополнительная функция, а лежит в основе пользовательского опыта. «Такие устройства могут, например, адаптироваться к поведению владельца, проактивно предлагать действия, генерировать контент, позволяют управлять интерфейсом голосом и контекстом»,— говорит собеседник «Ъ».

Если этот сегмент будет быстро развиваться, а Apple продолжит придерживаться осторожной стратегии, компания может оказаться в роли догоняющего. Кроме того, у конкурентов может появиться возможность захватить внимание аудитории за счет «вау-новинок», в которых ИИ используется как драйвер интереса и продаж, подчеркивает Виталий Данилкин.

В ожидании прорыва

Сегодня Apple имеет все возможности для восстановления позиций, но это потребует времени. Реальный прорыв следует ожидать не ранее 2026-2027 гг. с выходом полностью переработанной Siri и новых ИИ-сервисов, считает Станислав Ежов. Ключевыми факторами успеха для компании станут способность быстро масштабировать новые решения и готовность частично отказаться от строгих принципов приватности ради конкурентоспособности.

В свою очередь Al-консультант и специалист Аналитического центра кибербезопасности компании «Газинформсервис» Татьяна Буторина прогнозирует, что Apple сможет выйти на новый уровень и трансформироваться в соответствии с трендом по внедрению ИИ уже в 2026 году и участвовать в технологической гонке с конкурентами при положительном сценарии. «Условия для этого — развитие Apple Intelligence, стратегическое партнерство с лидирующими компаниями в области ИИ, а также увеличение инвестиций в данную область и устранение организационных проблем»,— говорит она.

Apple точно не станет первой в части ИИ, но ей это и не нужно, считает Владислав Лаптев. Пользователи Apple выбирают компанию за то, как она грамотно интегрирует современные технологии в свою экосистему, изящно и легко с точки зрения клиентского опыта (UX). «Уже не раз мы слышим о том, что Apple выпустила релиз с функционалом, который был давно в Android или в Windows. Однако пользователи продолжают отдавать предпочтение ее продуктам»,— добаляет он.

В результате, когда Apple сможет внедрить ИИ в свою экосистему, это будет сделано очень грамотно и удобно с точки зрения UX. Такой подход позволит не просто сохранить конкурентное преимущество, но и, возможно, усилить приток новых пользователей несмотря на то, что само ядро ИИ будет уступать решениям от конкурентов, заключает эксперт.

Павел Тихонов