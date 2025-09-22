В Каменске-Уральском вынесли приговор экс-сотруднику колонии, судимого за взятки

Суд назначил шесть лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима 24-летнему бывшему сотруднику исправительной колонии №47 в Каменске Уральском (Свердловская область) за взятки, сообщил старший помощник руководителя управления СКР по Свердловской области.

Он признан виновным в совершении преступлений по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки) и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки в размере, не превышающем 10 тыс. руб.).

Следствие установило, что в январе 2025 года сотрудник при исполнении служебных обязанностей три раза пронес в колонию телефоны, которые передал одному из осужденных. За это он получил взятки в размере от 5 тыс. до 25 тыс. руб. При попытке получить третью его задержали сотрудники управления собственной безопасности ГУФСИН России по Свердловской области.

Следователь провел мероприятия для установления всех обстоятельств преступлений, сбора и закрепления доказательственной базы. Была проанализирована должностная и характеризующая документация, осмотрены места происшествия и предметы, допрошены свидетели и обвиняемый. Он полностью признал свою вину и раскаялся. Суд также взыскал с него штраф в 140 тыс. руб.

Напомним, весной Верхотурский районный суд отправил в колонию младшего инспектора ИК-53 ГУФСИН России по Свердловской области Сергея Кропинова. Он за взятки проносил запрещенные предметы в колонию, включая телефоны, иглы для татуировок, аудиоплееры и электронные сигареты, зажигалку и игральные карты.

Ирина Пичурина