На Урале осужден инспектор ИК-53 за пронос запрещенных вещей для заключенных

Верхотурский районный суд отправил в колонию младшего инспектора ИК-53 ГУФСИН России по Свердловской области Сергея Кропинова. Он за взятки проносил запрещенные предметы в колонию, включая телефоны, иглы для татуировок, аудиоплееры и электронные сигареты, зажигалку и игральные карты, сообщили в пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Верхотурский районный суд Фото: Верхотурский районный суд

Преступления совершались с 15 ноября 2023 по 8 февраля 2024 года. В суде Кропинов признал вину и раскаялся, объяснив свои действия материальными трудностями. «Действия корыстного инспектора могли нарушить нормальную деятельность исправительного учреждения и способствовать совершению осужденными новых преступлений»,— отметили в пресс-службе.

Суд признал его виновным в восьми эпизодах превышения полномочий, шести случаях мелкого взяточничества и двух случаях получения взятки. Ему назначено 4 года и 5 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Также он лишен звания прапорщика внутренней службы, а также права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на три года.

Суд конфисковал суммы взяток в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее Свердловский областной суд признал виновным по ч.1 ст. 283 УК РФ (разглашение гостайны) бывшего сотрудника ФСИН. По данным источника «Ъ-Урал» в правоохранительных органах, в 2022 году Андрей Левых разгласил одному из осужденных ИК-12 сведения о лицах (конфиденциально сотрудничавших с его оппонентом и ФСИН), чтобы создать «сложности по службе» сотруднику ИК-12 «на почве личных неприязненных отношений».

Ирина Пичурина