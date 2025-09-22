Панарин и Шестеркин вошли в топ-30 лучших действующих игроков НХЛ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) опубликовала третью часть рейтинга лучших действующих игроков. Российские игроки «Нью-Йорк Рейнджерс» — форвард Артемий Панарин и вратарь Игорь Шестеркин — заняли в нем 27-е и 26-е места соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Артемий Панарин Фото: Wendell Cruz / Imagn Images / Reuters Игорь Шестерин Фото: Wendell Cruz / Imagn Images / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Артемий Панарин Фото: Wendell Cruz / Imagn Images / Reuters Игорь Шестерин Фото: Wendell Cruz / Imagn Images / Reuters

В прошлом сезоне Панарин стал лучшим бомбардиром и снайпером команды. Он провел 80 матчей и записал в свой актив 89 очков (37 голов+52 передачи). Ранее НХЛ включила Панарина в рейтинг лучших фланговых нападающих. Он расположился на десятой строке.

Игорь Шестеркин провел за «Рейнджерс» 61 встречу, одержав 27 побед. На его счету шесть «сухих» матчей в прошлом сезоне. В среднем за игру голкипер отражал 90,5% бросков при коэффициенте надежности 2,86. Также Шестеркин вошел в топ-3 лучших действующих вратарей лиги.

В прошлом сезоне «Рейнджерс» впервые за четыре года не смогли выйти в play-off. В мае с поста главного тренера команды был уволен Питер Лавиолетт. Вместо него был назначен Майк Салливан, который дважды приводил «Питтсбург Пингвинс» к Кубку Стэнли (2016, 2017).

Таисия Орлова