В екатеринбургский офис «Облкоммунэнерго» пришли силовики

Сотрудники правоохранительных органов проводят «оперативные мероприятия» в офисе «Облкоммунэнерго» в Екатеринбурге. Об этом заявил ТАСС представитель оперативных служб.

С чем связан визит силовиков, не уточняется. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области пока никак не комментировали ситуацию.

Ленинский районный суд сегодня в закрытом режиме рассмотрит иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства «Облкоммунэнерго», фактическими владельцами которой являются бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков. Генпрокуратура выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции в действиях должностных лиц правительства Свердловской области, а также «Облкоммунэнерго» и ее структур. Компания с исковыми требованиями не согласна.

