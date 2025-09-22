В Челябинской области на 17% выросло количество выданных ипотек с господдержкой

Банки Челябинской области в августе 2025 года выдали более 1,2 тыс. льготных ипотечных кредитов на общую сумму 5,95 млрд руб. Показатели за месяц выросли на 17% и 14% соответственно. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Отмечается, что на долю льготной ипотеки в Челябинской области в августе пришлось 53% от общего количества и 74% от общего объема жилищных кредитов. За месяц средний чек ипотеки с господдержкой сократился с 4,83 млн до 4,73 млн руб., а средний срок — с 319 до 318 месяцев.

Всего в России за август банки выдали гражданам 49,59 тыс. ипотечных кредитов с государственной поддержкой на общую сумму 268,7 млрд руб. В годовом выражении показатели увеличились 25% и 27% соответственно, а по сравнению с июлем текущего года — всего на 1% каждый.

Ольга Воробьева