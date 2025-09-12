Цены на серебро поднялись до максимума с 2011 года

Цена сентябрьского фьючерса на серебро растет на бирже Comex примерно на 2%. Его стоимость превысила $43 за тройскую унцию впервые с 5 сентября 2011 года.

По данным на 12:25 мск, биржевая стоимость серебра составила $42,8 за унцию (+1,63%). С начала июля драгметалл подорожал на 8,2%. Стоимость декабрьского фьючерса на золото также продолжает расти примерно на 0,15%. По состоянию на 12:25 мск его стоимость на Comex достигла $3678,8 за тройскую унцию.

За первые шесть месяцев 2025 года цены на серебро поднялись примерно на 30%. Опрошенные «Ъ» участники рынка считают, что рост цен на металл связан с переключением внимания с сильно подорожавшего с начала года золота.

Подробнее — в материале «Ъ» «Серебро набирает вес».