Цена на золото установила новые рекорд после решения ФРС

Цена на золото достигла нового рекорда, превысив $3 740 за тройскую унцию. Это произошло после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы США.

В 21:17 мск декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex снизился на $3,2 доллара, или 0,1%, до $3 721,9 за унцию. Однако ранее цена поднималась до $3 743,67.

Декабрьский фьючерс на серебро в то же время подешевел на 1,58%, до $42,255 доллара за унцию. ФРС по итогам впервые с декабря 2024 года снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 4-4,25% годовых.