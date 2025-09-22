Трамп пообещал 22 сентября рассказать о борьбе с аутизмом в США

Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении представить решение проблемы аутизма в стране. Соответствующее заявление он сделает в Белом доме в понедельник.

«Я думаю, мы нашли решение проблемы аутизма. Что думаете?» — сказал Дональд Трамп во время траурных мероприятий по убитому активисту Чарли Кирку в Аризоне (запись опубликована на Youtube-канале ABC15 Arizona).

Американский лидер уточнил, что речь пойдет о том, как возникает аутизм, чтобы его больше не допускать, и о том, как улучшить ситуацию, если патология уже есть. Масштаб проблемы господин Трамп показал в динамике — если 20 лет назад аутизм встречался лишь у одного из 10 тыс. детей, теперь у каждого 12-го.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что власти США планируют объявить о возможной связи между употреблением парацетамола во время беременности и последующим риском рождения ребенка с аутизмом.