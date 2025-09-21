На Ямале построят собор в честь Рождества Пресвятой Богородицы на 900 человек

В Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) началось строительство cобора в честь Рождества Пресвятой Богородицы. По данным правительства округа, 21 сентября прошла церемония освящения закладного камня, которую провел архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай. На событии присутствовали губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, местные власти и жители города. Проект был благословлен патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Ямал.Официально / Telegram Фото: Ямал.Официально / Telegram Фото: Ямал.Официально / Telegram Следующая фотография 1 / 3 Фото: Ямал.Официально / Telegram Фото: Ямал.Официально / Telegram Фото: Ямал.Официально / Telegram

Господин Артюхов отметил, что Новый Уренгой активно развивается, но важно уделять внимание и его духовному развитию. «Газовая столица растет, появляются самые современные объекты. Но важнее всего, чтобы вместе с ними развивалась и душа города. Наш город-труженик и его жители заслуживают большой новый храм»,— прокомментировал Дмитрий Артюхов.

Пятикупольный храм будет построен на берегу реки Седэяха в северном районе города. Высота здания превысит 50 метров, а вместимость составит около 900 человек.