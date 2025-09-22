Посол России заявил о сохранении канала экстренной связи между РФ и НАТО

Между Россией и НАТО сейчас «нет никакого субстантивного диалога», заявил посол РФ в Брюсселе Денис Гончар. При этом, по его словам, между Россией и альянсом сохраняется канал экстренной связи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол России в Бельгии Денис Гончар

Фото: МИД РФ Посол России в Бельгии Денис Гончар

Фото: МИД РФ

С 1 ноября 2021 года в Москве приостановлена работа постпредства при НАТО, а поддержание экстренных контактов поручено послу. Международный секретариат НАТО в ответ передал российской стороне номера телефонов и адреса электронной почты, «устно подтвердив, что на случай необходимости данный канал связи сохраняется», уточнил посол.

«Имеет лишь место периодический обмен краткими письмами по линии военных структур, которые в основном касаются конкретных инцидентов»,— рассказал «РИА Новости» господин Гончар.

Страны НАТО в последние дни выражают обеспокоенность активностью вооруженных сил РФ в Балтийском регионе. Власти Литвы и Чехии призвали сбивать российские истребители. Президент США Дональд Трамп на выходных заявил, что США помогут Польше и странам Прибалтики, если Россия продолжит эскалацию.

Подробности — в материале «Ъ» «МиГ среди ясного неба».