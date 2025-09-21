Мирная жительница погибла из-за удара боеприпаса ВСУ в Шебекино

В городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины погибла мирная женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, боеприпас упал на территорию частного жилого дома, женщина погибла на месте. «Сложно подобрать слова утешения тем, кто потерял своих родных. Выражаю искренние соболезнования семье погибшей»,— написал господин Гладков в Telegram-канале.

Кроме того, в трёх частных домах были выбиты окна, посечены кровли, фасады и ограждения. Также повреждён автомобиль, припаркованный неподалёку. Информация о других последствиях уточняется.