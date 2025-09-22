В Бразилии прошли протесты против возможной амнистии экс-президента Болсонару

На улицах крупнейших бразильских городов в воскресенье прошли массовые акции протеста против решений Конгресса страны, начавшего рассматривать инициативы по предоставлению послаблений осужденному ранее экс-президенту страны Жаиру Болсонару. Как сообщает Reuters, наиболее масштабный протест был зафиксирован в Сан-Пауло, где в демонстрациях приняло участие около 40 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tuane Fernandes / Reuters Фото: Tuane Fernandes / Reuters

Союзники осужденного экс-президента работают над его поддержкой, продвигая инициативы «от законодательной амнистии до помилования следующим президентом». В конце прошлой недели Конгресс Бразилии проголосовал за ускоренное рассмотрение законопроекта об амнистии, предполагающего помилование «участников политических демонстраций», осужденных после 30 октября 2022 года. Кроме того, конгрессмены также проголосовали за принятие поправки в Конституцию, дающую право Конгрессу «блокировать уголовное преследование федеральных законодателей».

12 сентября в Бразилии завершился судебный процесс по делу Жаира Болсонару. Экс-президента признали виновным в организации государственного переворота в конце 2022 и начале 2023 года в попытке не допустить к власти победившего на выборах Луиса Инасиу Лулу да Силву. Решением суда Болсонару был приговорен к 27 годам и трем месяцам тюремного заключения. После приговора экс-президент был госпитализирован в больницу с жалобами на рвоту, головокружение и низкое артериальное давление, врачи также обнаружили у него рак кожи.

Влад Никифоров