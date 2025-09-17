CNN: у экс-президента Бразилии Жаира Болсонару обнаружили рак кожи

70-летний экс-президент Бразилии Жаир Болсонару, осужденный 12 сентября на 27 лет тюрьмы за попытку госпереворота, болен раком кожи. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil со ссылкой на хирурга бывшего главы государства.

14 сентября Жаир Болсонару перенес операцию по удалению восьми кожных новообразований. Как рассказал телеканалу глава хирургической бригады Клаудио Биролини, в двух из них нашли признаки «плоскоклеточного рака», очаги находились на руке и груди экс-президента. «(Плоскоклеточный рак. — "Ъ") не относится ни к самым безобидным, ни к самым агрессивным, но все же является раком кожи»,— объяснил господин Биролини. По его словам, заболевание требует от Жаира Болсонару лишь регулярных обследований.

Накануне господин Болсонару был госпитализирован в больницу с жалобами на рворту, головокружение и низкое артериальное давление.

Свой тюремный срок в 27 лет и 3 месяца Жаир Болсонару получил за организацию заговора с целью не допустить прихода к власти действующего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в январе 2023 года. Несмотря на обилие военных переворотов в истории южноамериканской страны, господин Болсонару стал первым экс-президентом Бразилии, осужденным за посягательство на демократию.