Топ-10 директоров по связям с инвесторами

|Информационные технологии
|1
|Аншаков Владислав Вячеславович
|Директор по связям с инвесторами
|Группа «Астра»
|2
|Арутюнян Арман Араикович
|Директор по корпоративному развитию и рынкам капитала
|hh.ru
|Коммерческие банки
|1
|Белянина Анастасия Эдуардовна
|Старший управляющий директор—руководитель дирекции инвестиционной экспертизы
|«Сбер»
|2
|Вакеев Леонид Борисович
|Начальник управления по работе с инвесторами—вице-президент
|Группа ВТБ
|Металлургия и горнодобывающая промышленность
|1
|Жуков Владимир Сергеевич
|Вице-президент по работе с инвесторами
|«Норникель»
|Онлайн-платформы
|1
|Максутова Дина Рашидовна
|Директор по взаимодействию с инвесторами
|Группа «Плюс»
|Связь и телекоммуникации
|1
|Воронова Анастасия Сергеевна
|Руководитель центра по связям с инвесторами и работе на рынках капитала
|МТС
|Строительство
|1
|Бевзюк Мария Александровна
|Директор службы взаимодействия с инвесторами и устойчивого развития
|ГК «Эталон»
|Торговля
|1
|Угрюмова Полина Вениаминовна
|Директор по корпоративным финансам и работе с инвесторами
|Х5 Group
|Транспорт
|1
|Напольнов Андрей Викторович
|Директор по связям с инвесторами
|«Аэрофлот»