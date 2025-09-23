Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Топ-10 директоров по связям с инвесторами

Место ФИО Должность Компания
Информационные технологии
1 Аншаков Владислав Вячеславович Директор по связям с инвесторами Группа «Астра»
2 Арутюнян Арман Араикович Директор по корпоративному развитию и рынкам капитала hh.ru
Коммерческие банки
1 Белянина Анастасия Эдуардовна Старший управляющий директор—руководитель дирекции инвестиционной экспертизы «Сбер»
2 Вакеев Леонид Борисович Начальник управления по работе с инвесторами—вице-президент Группа ВТБ
Металлургия и горнодобывающая промышленность
1 Жуков Владимир Сергеевич Вице-президент по работе с инвесторами «Норникель»
Онлайн-платформы
1 Максутова Дина Рашидовна Директор по взаимодействию с инвесторами Группа «Плюс»
Связь и телекоммуникации
1 Воронова Анастасия Сергеевна Руководитель центра по связям с инвесторами и работе на рынках капитала МТС
Строительство
1 Бевзюк Мария Александровна Директор службы взаимодействия с инвесторами и устойчивого развития ГК «Эталон»
Торговля
1 Угрюмова Полина Вениаминовна Директор по корпоративным финансам и работе с инвесторами Х5 Group
Транспорт
1 Напольнов Андрей Викторович Директор по связям с инвесторами «Аэрофлот»

