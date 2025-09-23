Топ-10 директоров по связям с инвесторами

Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Аншаков Владислав Вячеславович Директор по связям с инвесторами Группа «Астра» 2 Арутюнян Арман Араикович Директор по корпоративному развитию и рынкам капитала hh.ru Коммерческие банки 1 Белянина Анастасия Эдуардовна Старший управляющий директор—руководитель дирекции инвестиционной экспертизы «Сбер» 2 Вакеев Леонид Борисович Начальник управления по работе с инвесторами—вице-президент Группа ВТБ Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Жуков Владимир Сергеевич Вице-президент по работе с инвесторами «Норникель» Онлайн-платформы 1 Максутова Дина Рашидовна Директор по взаимодействию с инвесторами Группа «Плюс» Связь и телекоммуникации 1 Воронова Анастасия Сергеевна Руководитель центра по связям с инвесторами и работе на рынках капитала МТС Строительство 1 Бевзюк Мария Александровна Директор службы взаимодействия с инвесторами и устойчивого развития ГК «Эталон» Торговля 1 Угрюмова Полина Вениаминовна Директор по корпоративным финансам и работе с инвесторами Х5 Group Транспорт 1 Напольнов Андрей Викторович Директор по связям с инвесторами «Аэрофлот»