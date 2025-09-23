Топ-15 директоров по внутрикорпоративным коммуникациям

Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Фетисова Оксана Николаевна Директор по развитию персонала и внутренним коммуникациям VK 2 Шульц Александра Владимировна Директор по корпоративным коммуникациям «Ланит» Машиностроение 1 Наумова Александра Олеговна Руководитель центра развития персонала и корпоративной культуры «Электрорешения» Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Мельник Ирина Петровна Начальник управления информации, общественных связей и рекламы Магнитогорский металлургический комбинат Многопрофильные холдинги 1 Савенкова Светлана Валерьевна Руководитель направления внутренних коммуникаций Государственная корпорация «Ростех» Онлайн платформы 1 Жердева Евгения Олеговна Руководитель направления внутренних коммуникаций и бренда работодателя «Циан» Связь и телекоммуникации 1 Илюкина Мария Анатольевна Директор дирекции по корпоративной культуре и внутренним коммуникациям «МегаФон» Сельское хозяйство 1 Агеева Надежда Валерьевна Руководитель отдела внутренних коммуникаций Группа «Черкизово» Сервис 1 Терентьева Таисия Николаевна Руководитель отдела внутренних коммуникаций и бренда работодателя «СберЗдоровье» Страхование 1 Окунь Анна Евгеньевна Руководитель центра внутренних коммуникаций СК «Росгосстрах Жизнь» 2 Ли Мария Олеговна Начальник управления развития HR-бренда «Росгосстрах» Торговля 1 Дмитриев Алексей Анатольевич Начальник отдела развития корпоративной культуры и внутрикорпоративных коммуникаций Sokolov 2 Верномудрова Мария Евгеньевна Директор по развитию персонала и бренда работодателя Х5 Group Химическая промышленность 1 Смыслова Мария Владимировна Руководитель функции внутренние коммуникации и корпоративная культура СИБУР Энергетика и топливный комплекс 1 Пааль Варвара Александровна Директор по связям с общественностью «НафтаГаз»