Топ-15 директоров по внутрикорпоративным коммуникациям

Место ФИО Должность Компания
Информационные технологии
1 Фетисова Оксана Николаевна Директор по развитию персонала и внутренним коммуникациям VK
2 Шульц Александра Владимировна Директор по корпоративным коммуникациям «Ланит»
Машиностроение
1 Наумова Александра Олеговна Руководитель центра развития персонала и корпоративной культуры «Электрорешения»
Металлургия и горнодобывающая промышленность
1 Мельник Ирина Петровна Начальник управления информации, общественных связей и рекламы Магнитогорский металлургический комбинат
Многопрофильные холдинги
1 Савенкова Светлана Валерьевна Руководитель направления внутренних коммуникаций Государственная корпорация «Ростех»
Онлайн платформы
1 Жердева Евгения Олеговна Руководитель направления внутренних коммуникаций и бренда работодателя «Циан»
Связь и телекоммуникации
1 Илюкина Мария Анатольевна Директор дирекции по корпоративной культуре и внутренним коммуникациям «МегаФон»
Сельское хозяйство
1 Агеева Надежда Валерьевна Руководитель отдела внутренних коммуникаций Группа «Черкизово»
Сервис
1 Терентьева Таисия Николаевна Руководитель отдела внутренних коммуникаций и бренда работодателя «СберЗдоровье»
Страхование
1 Окунь Анна Евгеньевна Руководитель центра внутренних коммуникаций СК «Росгосстрах Жизнь»
2 Ли Мария Олеговна Начальник управления развития HR-бренда «Росгосстрах»
Торговля
1 Дмитриев Алексей Анатольевич Начальник отдела развития корпоративной культуры и внутрикорпоративных коммуникаций Sokolov
2 Верномудрова Мария Евгеньевна Директор по развитию персонала и бренда работодателя Х5 Group
Химическая промышленность
1 Смыслова Мария Владимировна Руководитель функции внутренние коммуникации и корпоративная культура СИБУР
Энергетика и топливный комплекс
1 Пааль Варвара Александровна Директор по связям с общественностью «НафтаГаз»

