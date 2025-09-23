Топ-15 директоров по внутрикорпоративным коммуникациям

|Информационные технологии
|
|1
|Фетисова Оксана Николаевна
|Директор по развитию персонала и внутренним коммуникациям
|VK
|2
|Шульц Александра Владимировна
|Директор по корпоративным коммуникациям
|«Ланит»
|Машиностроение
|
|1
|Наумова Александра Олеговна
|Руководитель центра развития персонала и корпоративной культуры
|«Электрорешения»
|Металлургия и горнодобывающая промышленность
|
|1
|Мельник Ирина Петровна
|Начальник управления информации, общественных связей и рекламы
|Магнитогорский металлургический комбинат
|Многопрофильные холдинги
|
|1
|Савенкова Светлана Валерьевна
|Руководитель направления внутренних коммуникаций
|Государственная корпорация «Ростех»
|Онлайн платформы
|
|1
|Жердева Евгения Олеговна
|Руководитель направления внутренних коммуникаций и бренда работодателя
|«Циан»
|Связь и телекоммуникации
|
|1
|Илюкина Мария Анатольевна
|Директор дирекции по корпоративной культуре и внутренним коммуникациям
|«МегаФон»
|Сельское хозяйство
|
|1
|Агеева Надежда Валерьевна
|Руководитель отдела внутренних коммуникаций
|Группа «Черкизово»
|Сервис
|
|1
|Терентьева Таисия Николаевна
|Руководитель отдела внутренних коммуникаций и бренда работодателя
|«СберЗдоровье»
|Страхование
|
|1
|Окунь Анна Евгеньевна
|Руководитель центра внутренних коммуникаций
|СК «Росгосстрах Жизнь»
|2
|Ли Мария Олеговна
|Начальник управления развития HR-бренда
|«Росгосстрах»
|Торговля
|
|1
|Дмитриев Алексей Анатольевич
|Начальник отдела развития корпоративной культуры и внутрикорпоративных коммуникаций
|Sokolov
|2
|Верномудрова Мария Евгеньевна
|Директор по развитию персонала и бренда работодателя
|Х5 Group
|Химическая промышленность
|
|1
|Смыслова Мария Владимировна
|Руководитель функции внутренние коммуникации и корпоративная культура
|СИБУР
|Энергетика и топливный комплекс
|
|1
|Пааль Варвара Александровна
|Директор по связям с общественностью
|«НафтаГаз»